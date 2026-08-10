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Essilor-Luxottica : nouvel échec sous 176EUR, rechute sous 168EUR
information fournie par Zonebourse•10/08/2026 à 12:56
Essilor-Luxottica subit un nouvel échec sous 176EUR et rechute sous 168EUR.
Cela fait 3 mois que le titre plafonne sous 185EUR et revient régulièrement tester le support des 161,5/162EUR (comme ce fut le cas le 12 mai puis les 24 et 30 juin, puis les 23/24 puis 29 et 31 juillet).
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