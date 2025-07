Essilor Luxottica: le rebond sur 231E s'accélère avec Meta information fournie par Cercle Finance • 09/07/2025 à 10:44









(CercleFinance.com) - L'avenir est-il aux lunettes dopées par l'IA ? Essilor Luxottica accélère son rebond sur 231E (+6% à 253,5E) avec l'entrée au capital de Meta.

Essilor Luxottica efface la résistance des 250E et se dirige tout droit vers un retracement des 263,7E, ex-obstacle des 23 et 26 mai dernier.





Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA 254,5000 EUR Euronext Paris +6,31%