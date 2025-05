Essilor Luxottica: +4%, efface la résistance des 257,5E information fournie par Cercle Finance • 16/05/2025 à 12:53









(CercleFinance.com) - Essilor Luxottica s'envole de +4%, efface la résistance des 257,5E, se hisse au-delà de 264E, referme le 'gap' des 264,4E du 2 avril et visera ensuite les 277,2, résistance du 25 mars dernier.







ESSILORLUXOTTICA 262,0000 EUR Euronext Paris +3,48%