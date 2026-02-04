 Aller au contenu principal
Essex Property manque ses prévisions de bénéfices trimestriels et de fonds d'exploitation en raison d'un ralentissement de la croissance
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 23:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 février - Essex Property Trust ESS.N a publié mercredi un bénéfice du quatrième trimestre et des fonds d'exploitation de base inférieurs aux estimations de Wall Street, pénalisés par une croissance atone en Californie du Nord et à Seattle.

La société d'investissement immobilier basée à San Mateo, en Californie, possède et gère plus de 62 000 appartements sur la côte ouest des États-Unis.

Au cours du quatrième trimestre, le chiffre d'affaires de la Californie du Nord, qui représentait plus de 40 % de l'activité de la FPI en 2025, n'a augmenté que de 0,6 % en séquentiel, tandis que San Francisco, un marché clé de la région, a diminué de 1,2 %.

Dans la région métropolitaine de Seattle, le chiffre d'affaires a baissé de 0,8 % par rapport au troisième trimestre.

Pour le trimestre se terminant le 31 décembre, la société a déclaré des fonds d'exploitation de base de 3,98 $ par action, par rapport aux attentes de 3,99 $.

La société a déclaré un revenu net de 1,25 $ par action au quatrième trimestre, contre 4 $ l'année précédente, qu'elle a attribué à des gains liés à des ventes de terrains et à des co-investissements au cours de l'année précédente.

Les analystes s'attendaient en moyenne à un bénéfice de 1,48 dollar par action.

La société prévoit des fonds d'exploitation ajustés pour 2026 entre 15,69 $ et 16,19 $ par action, dont le point médian est inférieur aux attentes des analystes de 16,23 $, selon les données compilées par LSEG.

