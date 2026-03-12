 Aller au contenu principal
Esquire Financial bondit après avoir dévoilé une opération de 348 millions de dollars pour Signature Bancorporation
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 19:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 mars - ** Les actions de la banque communautaire Esquire Financial ESQ.O ont bondi de 6,6 % pour atteindre 105,57 $ ** ESQ achètera la société privée Signature Bancorporation dans le cadre d'une transaction entièrement en actions de 348,3 millions de dollars afin de se développer sur le marché de Chicago

** L'opération créera une banque combinée avec 4,8 milliards de dollars d'actifs et augmentera les bénéfices de l'ESQ de 23% en 2027, ont déclaré les entreprises

** "Les investisseurs se sont souvent demandés si et quand ESQ se lancerait dans des fusions et acquisitions, la question étant souvent posée étant donné la valeur de l'action" - Piper Sandler

** "Cette transaction coche toutes les cases et donc, bien que le timing ait toujours été une question, le profil de cette cible correspond tout à fait aux attentes fixées (high performing, commercial/middle market C&I specialty, strong funding, branch-lite and major metro presence)"

** La transaction devrait être conclue au troisième trimestre de 2026

** Une des trois sociétés de courtage évalue l'action à "acheter" et deux à "conserver"; PT médian de 120,50 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action ESQ a baissé de 3 % depuis le début de l'année

