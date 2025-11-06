ESPN choisit DraftKings comme partenaire pour les paris sportifs après avoir mis fin à l'accord avec PENN

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

ESPN a signé un nouvel accord faisant de DraftKings son site officiel de paris et son fournisseur de cotes, après avoir mis fin à un partenariat de paris sportifs en ligne aux États-Unis avec l'opérateur de casino PENN Entertainment.

À partir de décembre, le site de paris sportifs en ligne DraftKings DKNG.O et les concours de fantasy quotidiens seront ajoutés aux plates-formes d'ESPN, détenu majoritairement par Disney DIS.N , y compris son service de streaming direct, ont déclaré les deux sociétés jeudi.

DraftKings exploitera un onglet de paris dans l'application ESPN et fera la promotion auprès de ses clients du service de streaming récemment lancé par ESPN, à l'adresse .

ESPN et DraftKings ont refusé de divulguer les conditions financières de ce nouveau partenariat pluriannuel, qui a d'abord été rapporté par Bloomberg News.

Ce nouveau partenariat intervient le jour même où ESPN et PENN ont mis fin à leur accord de 10 ans signé en août 2023, en vertu duquel le réseau sportif recevait 150 millions de dollars par an et des bons de souscription d'actions PENN en échange de services de marketing et du droit exclusif à la marque ESPN BET aux États-Unis.

Les paiements de PENN à ESPN cesseront au quatrième trimestre 2025. Les deux sociétés travailleront ensemble pour rebaptiser la plateforme américaine de paris sportifs en ligne (OSB) de ESPN BET à theScore Bet d'ici le 1er décembre.

PENN a déclaré qu'elle resterait un client publicitaire d'ESPN et que le réseau sportif conserverait les bons de souscription acquis qui lui donnent le droit d'acheter près de 8 millions d'actions de PENN à environ 28,95 dollars par action, tandis que tous les bons de souscription non acquis et les bons de souscription de performance seraient annulés.

L'opérateur de casino conservera les informations sur les clients des quelque 3 millions de personnes qui se sont inscrites à ESPN BET, dont 300 000 nouveaux utilisateurs depuis la dernière saison de football.

Dans le cadre du nouveau partenariat, la marque ESPN BET sera réutilisée par ESPN pour ses émissions télévisées sur les paris, ses articles en ligne et ses messages sur les réseaux sociaux, qui dirigeront ensuite les utilisateurs vers DraftKings Sportsbook pour les paris proprement dits.