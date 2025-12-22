La joie du Bayeux FC, qui affrontera l'OM en Coupe de France

Le petit poucet peut déjà commencer à semer des cailloux pour espérer trouver le chemin des huitièmes.

Une énorme euphorie règne autour du Bayeux FC. Après que le club normand de Régional 1 a remporté de manière sensationnelle son 32 e de finale de Coupe de France contre Blois, pensionnaire de National 2 (2-1), le tirage au sort du 16ᵉ de finale avait déjà lieu dimanche. Avec une belle affiche pour le nouveau petit poucet de la compétition : le club de renommée nationale, l’Olympique de Marseille . La joie a donc été immense pour les dirigeants, les supporters et les joueurs du club.…

JE pour SOFOOT.com