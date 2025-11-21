Esperion progresse alors que son partenaire lance un médicament contre le cholestérol au Japon

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 novembre - ** Les actions du développeur de médicaments Esperion ESPR.O augmentent de 1,7 % à 3 $ prémarché

** La société déclare qu'elle recevra un paiement de 90 millions de dollars après que son partenaire japonais, Otsuka Pharmaceutical, a lancé le médicament anti-cholestérol Nexletol au Japon.

** Otsuka a reçu l'autorisation nationale de vendre le Nexletol pour les patients souffrant d'hypercholestérolémie et de certains troubles héréditaires du cholestérol, selon ESPR

** ESPR a droit à des jalons supplémentaires et à des redevances de 15 à 30 % sur les ventes au Japon

** Le Japon est le troisième plus grand marché pour la prévention cardiovasculaire, selon ESPR

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont augmenté d'environ 34 % depuis le début de l'année