Esperion chute après des résultats trimestriels inférieurs aux estimations
information fournie par Reuters 10/03/2026 à 15:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 mars - ** Les actions du développeur de médicaments Esperion Therapeutics ESPR.O chutent de 4,61% à 2,90$ ** La société affiche un bénéfice ajusté de 22 cents par action au 4ème trimestre, contre une estimation de 24 cents par action par les analystes, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre s'élève à 168,4 millions de dollars, ce qui est inférieur à l'estimation des analystes de 174,5 millions de dollars

** Les actions d'ESPR ont baissé de 22% depuis le début de l'année après avoir augmenté de 68% en 2025

