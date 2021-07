Espagne : vers une reprise économique en V ?

L'Espagne compte aussi sur la reprise du tourisme pour soutenir sa croissance économique en 2021.(© P. Barrena / AFP)

À moins d'une flambée épidémique, la croissance espagnole devrait être vigoureuse en 2021.

Pour la plupart des économies de la zone euro, le scénario d'une courbe en V (chute brutale de l'activité suivie d'une reprise immédiate avec un retour au niveau d'avant-crise) a été assez rapidement écarté par les économistes.

Mais, pour ce qui concerne l'Espagne, ce scénario - optimiste - semble encore tenir la corde. L'indice Ibex 35 de la Bourse de Madrid, considéré comme un indicateur avancé, n'a-t-il pas plongé, à la mi-février 2020, de son niveau des 10.000 points pour toucher un point bas en mars vers les 6. 000, avant de rebondir à plus de 9.000 ? De là à penser que l'activité au sein de la cinquième économie de la zone euro va suivre un chemin comparable, il n'y a qu'un pas.

6% de croissance en 2021

L'économie espagnole, très dépendante de l'industrie du tourisme, a payé un lourd tribut à la crise sanitaire, avec 81.000 décès à ce jour et une chute de l'activité de 10,8% l'an dernier, soit la plus forte récession en Europe (contre 8,9% et 8,2% pour l'Italie et la Grèce). Or, après cette contraction historique qui s'est prolongée jusqu'au premier trimestre 2021 (-0,4%), nombre d'instituts estiment que le pays devrait afficher l'une des reprises les plus franches.

La Banque d'Espagne a ainsi révisé à 6,2% sa prévision de croissance pour 2021, la Commission européenne lui a emboîté le pas, le Fonds monétaire international