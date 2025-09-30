 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Espagne: Sabadell rejette encore l'OPA améliorée de BBVA
information fournie par Boursorama avec AFP 30/09/2025 à 18:25

Le conseil d'administration de la banque espagnole Sabadell a une nouvelle fois rejeté mardi l'OPA hostile de sa rivale BBVA, que cette dernière a récemment améliorée, et appelé ses actionnaires à ne pas l'accepter.

( AFP / GABRIEL BOUYS )

( AFP / GABRIEL BOUYS )

"Le prix offert est significativement inférieur à la valeur du projet porté par Banco Sabadell toute seule", écrit la quatrième banque d'Espagne dans un document diffusé par le gendarme boursier espagnol.

"La rémunération totale prévue pour les actionnaires de Banco Sabadell au cours des trois prochaines années, entre dividendes et rachats d'actions, est clairement supérieure à ce qu'ils recevraient s'ils acceptaient l'offre actuelle", souligne-t-elle également.

Dans un document distinct, Sabadell a d'ailleurs annoncé l'augmentation de son objectif de rémunération de ses actionnaires au titre de son exercice 2025, de 1,3 milliard d'euros à "environ 1,45 milliard d'euros".

Lundi, c'est BBVA qui avait annoncé le versement d'un dividende exceptionnellement haut, une offre qui s'appliquera même aux nouveaux arrivants qui auraient accepté l'offre d'achat de sa concurrente qui doit se conclure le 10 octobre.

"Le conseil d'administration de Banco Sabadell considère que l'OPA en cours génèrera un niveau d'acceptation très bas", insiste encore la banque catalane.

L'offre de BBVA valorise sa rivale à environ 17 milliards d'euros.

Lancée le 8 septembre avant d'être améliorée le 22 septembre, cette offre émanant de la deuxième banque espagnole, avec plus de 78 millions de clients dans 25 pays et une forte implantation en Amérique latine, pourrait donner naissance à un géant européen du secteur. Elle s’achèvera le 10 octobre.

Cherchant à faire échouer l'opération, Sabadell a vendu en juillet sa filiale britannique TSB à Santander pour 3,1 milliards d'euros et a promis une rémunération record à ses actionnaires, grâce notamment à cette cession.

L'issue finale de l'opération est très incertaine en raison de la multitude de petits actionnaires de Sabadell dont aucun ne détient plus de 7% de son capital.

L'opération, qui dû obtenir les autorisations de la Banque centrale européenne (BCE) et de l'autorité de la concurrence espagnole, a provoqué une levée de boucliers politique en Espagne et suscité depuis le début l'opposition du gouvernement espagnol de gauche, très frileux vis-à-vis de cette OPA dont il craint qu'elle ne réduise la concurrence.

Tout en lui accordant finalement un feu vert, le gouvernement du Premier ministre socialiste Pedro Sánchez lui a imposé des conditions draconiennes, en empêchant de facto toute fusion entre les deux entités bancaires durant au moins trois ans.

Dividendes
Fusions / Acquisitions
OPA

Valeurs associées

BANCO SABADELL
3,3200 EUR Sibe +0,45%
BBVA
16,3600 EUR Sibe +0,46%

