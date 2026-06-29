Espagne-Le PIB devrait augmenter de 2,6% cette année - ministère

Le PIB espagnol devrait enregistrer une croissance de 2,6% cette année, contre 2,2% anticipés précédemment, a annoncé lundi le ministère de l'Économie, qui dit également prévoir une croissance supérieure à 2% chaque année jusqu'en 2029.

La croissance espagnole fait figure d'exception parmi les économies européennes, d'autres pays observant des ralentissements depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022.

Le ministre de l’Économie, Carlos Cuerpo, devait donner plus de détails sur ces chiffres révisés lors d’une conférence de presse prévue plus tard dans la journée lundi. Ces nouvelles prévisions du gouvernement sont indispensables à la présentation du budget de l’État pour 2027.

Plus tôt lundi, l’Institut national de la statistique a publié des données préliminaires indiquant que l’inflation sur 12 mois, harmonisée aux normes européennes, était restée inchangée au cours des 12 mois s’achevant en mai, malgré la crise énergétique déclenchée par la fermeture partielle du détroit d’Hormuz pendant la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran.

Cette situation s’explique en partie par les mesures de lutte contre l’inflation prévues dans un plan de cinq milliards d’euros adopté en mars pour contrer l’impact du conflit au Moyen-Orient, notamment des baisses d’impôts et des subventions sur les carburants.

Madrid devrait prolonger certaines de ces mesures lundi, à l'issue d'un conseil des ministres.

(Victoria Waldersee et Jesús Aguado; Rédigé par David Latona; Version française Mattieu Huchet, édité par Augustin Turpin)