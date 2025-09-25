Espagne: l'OPA de BBVA sur Sabadell s'achèvera finalement le 10 octobre

L'OPA hostile de BBVA sur Sabadell s'achèvera finalement le 10 octobre, soit trois jours plus tard que la date initialement annoncée, un léger décalage dû à l'amélioration de l'offre présentée lundi par la banque basque, a annoncé vendredi le gendarme boursier espagnol.

( AFP / GABRIEL BOUYS )

La modification de l'offre de BBVA, qui a amélioré sa proposition de 10% en début de semaine, a été officiellement approuvée par la commission nationale du marché des valeurs (CNMV) jeudi, a annoncé cette dernière.

Le laps de temps nécessaire pour la validation de la nouvelle opération a rallongé d'autant la durée de l'OPA, qui durera donc jusqu'au 10 octobre inclus, précise la CNMV dans un communiqué.

La nouvelle offre de BBVA valorise sa rivale catalane à hauteur de 17 milliards d'euros en prenant uniquement en compte la valeur des actions que les actionnaires de Sabadell recevront s'ils l'acceptent, contre quelque 15 milliards auparavant.

Le gouvernement de gauche espagnol s'est montré frileux vis-à-vis de l'opération, susceptible de réduire la concurrence, et a imposé ainsi imposé de strictes conditions, en empêchant toute fusion entre les deux entités bancaires durant au moins trois ans.

De son côté, Sabadell, quatrième banque du pays, désireuse de faire dérailler l'opération, a vendu cet été sa filiale britannique TSB à Banco Santander pour 3,1 milliards d'euros, et promis une rémunération record pour ses actionnaires, notamment grâce à cette cession.

Fondée en 1881 près de Barcelone, Sabadell est détenue par une multitude d'investisseurs, dont des grands fonds d'investissement. Aucun d'entre eux ne possède toutefois plus de 7% du groupe, ce qui rend l'issue de l'OPA très imprévisible.