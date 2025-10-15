Espagne: l'inflation révisée en hausse à 3% en septembre
information fournie par Zonebourse 15/10/2025 à 11:21
Une première estimation des prix à la consommation, calculée aux normes nationales, l'avait fait donnée à 2,9% après un gain de 2,7% en aout.
D'un mois sur l'autre, l'indice des prix au détail (CPI) ressort néanmoins en baisse de 0,3%.
L'inflation dite de base, qui exclut les prix des aliments frais et de l'énergie, jugés volatils, fait quant à elle apparaître une hausse plus limitée de 2,4% en rythme annuel, à comparer avec une première estimation de 2,3%.
L'indice des prix harmonisés aux normes européennes a quant à lui été confirmé à +3% en septembre, contre +2,7% en août.
Longtemps maîtrisée grâce aux mesures de contrôle des prix mises en place par le gouvernement espagnol, l'inflation est repartie à la hausse ces derniers mois dans le pays en raison d'une croissance économique qui ne cesse de dépasser les attentes.
