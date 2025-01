Espagne: l'inflation repart à la hausse en décembre information fournie par Cercle Finance • 15/01/2025 à 10:34









(CercleFinance.com) - L'inflation est bien repartie à la hausse en Espagne au mois de décembre, montrent les chiffres définitifs de l'Institut national de la statistique (Ine), une ré-accélération due pour l'essentiel à la remontée des coûts de l'électricité.



L'indice des prix calculé aux normes harmonisées en vigueur dans l'Union européenne (IPCH) affiche une hausse de 2,8% sur un an, après être ressorti en progression de 2,4% en novembre.



Calculée aux normes nationales, l'inflation espagnole s'est également établie à 2,8% en décembre, contre 2,4% le mois précédent, précise l'Ine dans sa note d'information.



Dans le détail, le poste ayant le plus progressé est celui de l'électricité (+14,6% en rythme annuel), suivi des offres touristiques (+12,4%), de l'assurance (+9,1%) et du tabac (+7,6%).



Alors que l'Espagne affichait jusqu'ici l'un des taux d'inflation les plus maîtrisés de la zone euro, les prix se sont largement raffermis ces derniers mois sur fond de nette reprise de l'activité économique dans le pays.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.