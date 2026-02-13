Espagne : l'inflation ralentit sensiblement en janvier
information fournie par Zonebourse 13/02/2026 à 13:47
Ce dernier précise toutefois que le taux annuel d'inflation sous-jacente (c'est à dire en excluant les produits alimentaires non transformés et énergétiques) s'est maintenu à 2,6% pour le premier mois de l'année.
En données harmonisées pour les comparaisons européennes, l'indice des prix à la consommation (HICP) espagnol a affiché une progression annuelle de 2,4% en janvier, soit six dixièmes en dessous du taux annuel du mois précédent.
