Espagne: feu vert des autorités financières pour l'OPA de la banque BBVA sur Sabadell

( AFP / DANI POZO )

Le gendarme boursier espagnol a annoncé vendredi avoir donné son feu vert à l'OPA hostile de la banque BBVA sur sa concurrente Sabadell, une opération qui pourrait donner naissance à un géant européen capable de rivaliser avec Santander, BNP Paribas ou HSBC.

La commission nationale du marché des valeurs (CNMV), le gendarme boursier espagnol, a indiqué dans un communiqué "autoriser l'OPA sur la banque Sabadell, présentée par BBVA le 24 mai 2024 (...) visant 100% de son capital".

Cette acquisition potentielle valorisant Sabadell à environ 15 milliards d'euros est un feuilleton à rebondissements depuis cette annonce de BBVA, deuxième banque d'Espagne après Banco Santander en matière de capitalisation.

Le gouvernement de gauche espagnol s'est montré frileux vis-à-vis de l'opération, susceptible de réduire la concurrence, et a imposé ainsi imposé de strictes conditions, en empêchant toute fusion entre les deux entités bancaires durant au moins trois ans.

De son côté, Sabadell, quatrième banque du pays, désireuse de faire dérailler l'opération, a vendu cet été sa filiale britannique TSB à Banco Santander pour 3,1 milliards d'euros, et promis une rémunération record pour ses actionnaires, notamment grâce à cette cession.

Malgré ces différents obstacles, BBVA avait annoncé fin juin qu'elle maintenait son offre.

Fondée en 1881 près de Barcelone, Sabadell est détenue par une multitude d'investisseurs, dont des grands fonds d'investissement. Aucun d'entre eux ne possède toutefois plus de 7% du groupe, ce qui rend l'issue de l'OPA très imprévisible.