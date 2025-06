Espagne: croissance confirmée à 0,6% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 25/06/2025 à 10:35









(CercleFinance.com) - Le PIB de l'Espagne en volume a augmenté de 0,6% au premier trimestre 2025 en rythme séquentiel, un taux de croissance inférieur de 0,1 point à celui du dernier trimestre 2024, selon l'INE qui confirme ainsi en seconde lecture son estimation préliminaire.



Concernant la demande intérieure, les dépenses de consommation finale des ménages ont augmenté de 0,6% et celles des administrations publiques ont reculé de 0,4%, tandis que la formation brute de capital a augmenté de 0,9%.



Si la demande intérieure a ainsi contribué à hauteur de 0,5 point à la croissance, la contribution des échanges extérieurs s'est montrée bien plus réduite (+0,1 point), les importations (+1,6%) ayant presqu'autant augmenté que les exportations (+1,7%).





