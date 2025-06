Espagne: BBVA maintient son OPA sur Sabadell malgré les conditions imposées par le gouvernement

( AFP / GABRIEL BOUYS )

La banque espagnole BBVA a décidé de maintenir son OPA hostile sur sa concurrente Sabadell en dépit des conditions très strictes imposées par les gouvernement espagnol pour cette opération, a annoncé son président Carlos Torres lundi.

"Malgré la condition imposée par le conseil des ministres, le projet crée une immense valeur pour les actionnaires des deux institutions", a assuré M. Torres dans un court message vidéo, sans préciser à ce stade si l'offre initiale de BBVA allait être ou non améliorée.

Dans son projet d'OPA initial, BBVA disait espérait réaliser 850 millions d'euros d'économies grâce aux synergies résultant de la fusion entre les deux entités. Ce chiffre risque d'être revu fortement à la baisse au vu des nouvelles conditions imposées par le gouvernement.

"L'union représente une opportunité unique de construire l'une des banques les plus compétitives et innovantes d'Europe", assure dans son message vidéo Carlos Torres.

"Ensemble, nous serons une entité plus solide, avec une plus grande envergure, et une capacité à augmenter de 5 milliards d'euros par an le financement des familles et des entreprises, stimulant ainsi la croissance économique de notre pays", poursuit-il.

Mardi dernier, le gouvernement de gauche espagnol avait autorisé l'opération "à condition que les deux entités conservent pendant trois ans une personnalité juridique et un patrimoine distincts, ainsi qu'une autonomie dans la gestion de leurs activités".

Cette mesure, qui pourrait être étendue jusqu'à cinq ans, vise à garantir le maintien d'un niveau de financement élevé pour les entreprises, mais aussi pour les consommateurs, inquiets de l'impact de cette possible fusion sur l'octroi de crédits.

Elle cherche également à éviter des réductions de poste drastiques et les fermetures d'agence, selon le ministère de l’Économie.

Annoncée le 9 mai 2024, l'offre de BBVA valorise à près de 15 milliards d'euros sa concurrente Sabadell, quatrième banque du pays. Elle doit permettre de créer un géant bancaire européen capable de rivaliser avec les mastodontes du secteur, comme Santander, BNP Paribas ou HSBC.

Cette OPA a suscité une levée de boucliers en Catalogne, région d'origine de Sabadell, attachée au maintien d'une banque catalane indépendante, mais aussi parmi les syndicats, les PME et les consommateurs, qui craignent une réduction du nombre d'agences et d'importantes suppressions de postes.

Elle aussi frontalement opposée à l'opération, la direction de Sabadell a multiplié depuis un an les initiatives pour convaincre ses actionnaires de rejeter cette offre, assurant pouvoir créer plus de richesse hors du giron de ses concurrents.

Fondée en 1881 près de Barcelone, Sabadell est détenue par une multitude d'investisseurs, dont des grands fonds d'investissement. Aucun d'entre eux ne possède toutefois plus de 7% du groupe, ce qui rend l'issue de l'OPA très imprévisible.