Espagne/banques: BBVA annonce qu'elle maintient son OPA sur Sabadell

La banque espagnole BBVA, la deuxième du pays, a annoncé lundi qu'elle maintenait son OPA hostile sur sa concurrente Sabadell, sur laquelle le doute planait depuis fin juillet après de multiples rebondissements et une opposition farouche du gouvernement de gauche espagnol.

Après avoir analysé les assemblées générales extraordinaires des actionnaires de Banco Sabadell, "BBVA a décidé de ne pas renoncer à l'Offre (l'OPA, ndlr) et, par conséquent, celle-ci reste valable conformément à la réglementation applicable", indique la banque dans un communiqué.

Le 6 août, les actionnaires de Sabadell avaient approuvé la distribution d'un dividende exceptionnel, une décision perçue comme un bâton dans les roues de l'OPA de BBVA.

Désireuse de faire dérailler l'opération, Sabadell a en effet vendu sa filiale britannique pour 3,1 milliards d'euros, et promis une rémuération record pour ses actionnaires, notamment grâce à cette cession.

Le président de Banco Sabadell, Josep Oliu, a invité les actionnaires à le demeurer jusqu’en 2027 pour bénéficier des dividendes, date à laquelle ils auraient vraisemblablement dû décider s’ils vendaient leurs actions à BBVA.

Annoncée l’année dernière, cette OPA valorise Sabadell à environ 15 milliards d’euros et, si elle se concrétise, donnerait naissance à un géant bancaire européen capable de rivaliser avec des poids lourds tels que Santander, BNP Paribas et HSBC.

Frileux vis-à-vis de l'opération, susceptible de réduire la concurrence, le gouvernement de gauche espagnol a imposé fin juin de strictes conditions, en empêchant toute fusion entre les deux entités bancaires durant au moins trois ans.

Selon l’exécutif, ces conditions visent à éviter les pertes d’emplois et de succursales bancaires.

L'issue de l'opération reste très incertaine, Sabadell étant détenue par une multitude d'investisseurs, dont aucun ne dépasse 7%.