Espagne: à 2,2% sur un an, l'inflation continue de se tasser information fournie par Cercle Finance • 14/05/2025 à 11:36









(CercleFinance.com) - La hausse des prix à la consommation a continué de se tasser en Espagne au mois d'avril, un ralentissement qui vient confirmer le récent reflux des tensions inflationnistes.



L'indice des prix à la consommation (IPC) calculé aux normes nationales est ressorti à 2,2% le mois dernier, contre 2,3% en mars.



En données harmonisées au niveau européen, l'inflation est quant à elle restée stable à 2,2%, comme au mois précédent, selon les données définitives de l'Institut national des statistiques (Ine).



La publication des chiffres de l'inflation en Espagne intervient au même moment que ceux de l'inflation allemande, ressortie à 2,1% en rythme annuel le mois dernier contre 2,2% en mars et 2,3% en janvier et février,



Tous ces taux se rapprochent de l'objectif fixé par la Banque centrale européenne, autour de 2%.





