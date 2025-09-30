Trump annonce un accord avec Pfizer pour baisser le prix de certains médicaments aux Etats-Unis

Donald Trump avec le patron de Pfizer Albert Bourla à la Maison Blanche le 30 septembre 2025 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

Donald Trump a annoncé mardi un accord avec le laboratoire américain Pfizer pour baisser le prix de certains médicaments aux Etats-Unis en échange d'une exemption de droits de douane, une victoire selon le républicain qui a promis aux Américains des économies spectaculaires en la matière.

"Nous allons maintenant payer les prix les plus bas", a-t-il clamé lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche au cours de laquelle Albert Bourla, patron de Pfizer, a assuré que "les grands gagnants" seraient "clairement les patients américains".

Les prix des médicaments aux Etats-Unis figurent parmi les plus élevés au monde et surpassent ceux appliqués chez leurs voisins et en Europe, une situation que le président américain s'est engagé à changer, promettant des réductions drastiques.

Après avoir échoué à le faire lors de son premier mandat, Donald Trump a multiplié ces derniers mois les mesures et les menaces à l'encontre du secteur pharmaceutique afin de pousser les laboratoires à rapatrier leur production sur le sol américain et à baisser volontairement leurs prix.

Ce à quoi s'est engagé Pfizer, qui a annoncé mardi une série de mesures en ce sens.

Le laboratoire va ainsi baisser le prix de vente à Medicaid, l'assurance-maladie des plus pauvres, de plusieurs de ses médicaments et en proposera également d'autres à l'achat à des prix réduits depuis un site internet géré par le gouvernement et auquel les patients auront bientôt accès.

Ces médicaments seront proposés "avec des réductions pouvant atteindre 85%", et de 50% en moyenne, a détaillé Pfizer dans un communiqué.

- 100% de droits de douane -

De plus, "tout nouveau médicament introduit par Pfizer sur le marché américain sera vendu à coût réduit", a expliqué Donald Trump, précisant que les prix seraient ainsi alignés sur les plus bas appliqués dans d'autres pays développés.

Les détails pratiques, dont le nombre de médicaments concernés ou encore les économies réelles qu'il permettra aux Américains de faire, restent toutefois flous.

S'ils ont "fait les grands titres", les efforts de Donald Trump pour faire baisser les prix des médicaments ont jusqu'à présent eu peu d'effet, avait regretté lundi le sénateur de gauche Bernie Sanders dans un rapport sur le sujet, pointant que le prix de centaines de médicaments avait au contraire augmenté.

Le laboratoire Pfizer a également annoncé mardi qu'il allait investir 70 milliards de dollars supplémentaires dans ses infrastructures aux Etats-Unis. Et des accords similaires avec d'autres laboratoires pourraient suivre, a laissé entendre Donald Trump.

Car en échange de ces baisses de prix, Pfizer pourra bénéficier d'une exemption sur trois ans des droits de douane prohibitifs dont le président américain menace le secteur, a-t-il été précisé mardi.

Le républicain a en effet récemment brandi une possible taxe de 100% sur tout médicament breveté importé à compter du 1er octobre, à moins que les laboratoires ne construisent des sites de production aux Etats-Unis.

Les modalités de ces droits de douane choc, qui frapperaient de plein fouet le premier marché mondial du médicament, restent néanmoins très floues à quelques heures de leur entrée en vigueur théorique.

L'un des grands enjeux de ces négociations est la question du rééquilibrage des prix entre les Etats-Unis et les autres pays développés. Les laboratoires justifient en effet les prix élevés imposés aux Américains par la nécessité de financer leurs travaux de recherche et de développement afin de permettre la découverte de nouveaux traitements.

Une diminution des prix des traitements aux Etats-Unis pourrait ainsi s'accompagner d'une hausse ailleurs dans le monde.