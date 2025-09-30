 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
44 932,63
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Trump annonce un accord avec Pfizer pour baisser le prix de certains médicaments aux Etats-Unis
information fournie par AFP 30/09/2025 à 22:14

Donald Trump avec le patron de Pfizer Albert Bourla à la Maison Blanche le 30 septembre 2025 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

Donald Trump avec le patron de Pfizer Albert Bourla à la Maison Blanche le 30 septembre 2025 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

Donald Trump a annoncé mardi un accord avec le laboratoire américain Pfizer pour baisser le prix de certains médicaments aux Etats-Unis en échange d'une exemption de droits de douane, une victoire selon le républicain qui a promis aux Américains des économies spectaculaires en la matière.

"Nous allons maintenant payer les prix les plus bas", a-t-il clamé lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche au cours de laquelle Albert Bourla, patron de Pfizer, a assuré que "les grands gagnants" seraient "clairement les patients américains".

Les prix des médicaments aux Etats-Unis figurent parmi les plus élevés au monde et surpassent ceux appliqués chez leurs voisins et en Europe, une situation que le président américain s'est engagé à changer, promettant des réductions drastiques.

Après avoir échoué à le faire lors de son premier mandat, Donald Trump a multiplié ces derniers mois les mesures et les menaces à l'encontre du secteur pharmaceutique afin de pousser les laboratoires à rapatrier leur production sur le sol américain et à baisser volontairement leurs prix.

Ce à quoi s'est engagé Pfizer, qui a annoncé mardi une série de mesures en ce sens.

Le laboratoire va ainsi baisser le prix de vente à Medicaid, l'assurance-maladie des plus pauvres, de plusieurs de ses médicaments et en proposera également d'autres à l'achat à des prix réduits depuis un site internet géré par le gouvernement et auquel les patients auront bientôt accès.

Ces médicaments seront proposés "avec des réductions pouvant atteindre 85%", et de 50% en moyenne, a détaillé Pfizer dans un communiqué.

- 100% de droits de douane -

De plus, "tout nouveau médicament introduit par Pfizer sur le marché américain sera vendu à coût réduit", a expliqué Donald Trump, précisant que les prix seraient ainsi alignés sur les plus bas appliqués dans d'autres pays développés.

Les détails pratiques, dont le nombre de médicaments concernés ou encore les économies réelles qu'il permettra aux Américains de faire, restent toutefois flous.

S'ils ont "fait les grands titres", les efforts de Donald Trump pour faire baisser les prix des médicaments ont jusqu'à présent eu peu d'effet, avait regretté lundi le sénateur de gauche Bernie Sanders dans un rapport sur le sujet, pointant que le prix de centaines de médicaments avait au contraire augmenté.

Le laboratoire Pfizer a également annoncé mardi qu'il allait investir 70 milliards de dollars supplémentaires dans ses infrastructures aux Etats-Unis. Et des accords similaires avec d'autres laboratoires pourraient suivre, a laissé entendre Donald Trump.

Car en échange de ces baisses de prix, Pfizer pourra bénéficier d'une exemption sur trois ans des droits de douane prohibitifs dont le président américain menace le secteur, a-t-il été précisé mardi.

Le républicain a en effet récemment brandi une possible taxe de 100% sur tout médicament breveté importé à compter du 1er octobre, à moins que les laboratoires ne construisent des sites de production aux Etats-Unis.

Les modalités de ces droits de douane choc, qui frapperaient de plein fouet le premier marché mondial du médicament, restent néanmoins très floues à quelques heures de leur entrée en vigueur théorique.

L'un des grands enjeux de ces négociations est la question du rééquilibrage des prix entre les Etats-Unis et les autres pays développés. Les laboratoires justifient en effet les prix élevés imposés aux Américains par la nécessité de financer leurs travaux de recherche et de développement afin de permettre la découverte de nouveaux traitements.

Une diminution des prix des traitements aux Etats-Unis pourrait ainsi s'accompagner d'une hausse ailleurs dans le monde.

Valeurs associées

PFIZER
25,480 USD NYSE +6,83%
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les employés du centre d'appels surfent sur leurs téléphones portables alors qu'ils se rassemblent devant leur immeuble de bureaux après les secousses du tremblement de terre à Cebu, dans le centre des Philippines, le 30 septembre 2025 ( AFP / Alan TANGCAWAN )
    Huit morts dans un violent séisme au centre des Philippines
    information fournie par AFP 30.09.2025 23:15 

    Au moins huit personnes ont été tuées lorsqu'un séisme de magnitude 6,9 a frappé mardi la côte centrale des Philippines, détruisant des routes et des bâtiments et provoquant des coupures d'électricité, ont indiqué les autorités locales. Trois personnes ont été ... Lire la suite

  • Nike fait état d'une hausse inattendue de son CA au T1
    Nike fait état d'une hausse inattendue de son CA au T1
    information fournie par Reuters 30.09.2025 22:52 

    Nike a fait état mardi d'une hausse inattendue de son chiffre d'affaires au premier trimestre et a publié un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes. Le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 11,72 milliards d'euros au premier trimestre, en hausse de 1%, ... Lire la suite

  • Wall Street termine en hausse malgré le risque d'un "shutdown"
    Wall Street termine en hausse malgré le risque d'un "shutdown"
    information fournie par Reuters 30.09.2025 22:50 

    par Sinéad Carew et Niket Nishant La Bourse de New York a fini en hausse mardi, alors que les investisseurs se préparent à une éventuelle fermeture de l'administration fédérale si aucun accord sur le budget n'est trouvé avant minuit. L'indice Dow Jones a gagné ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York le 15 septembre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street termine en hausse malgré l'imminence d'un "shutdown", record du Dow Jones
    information fournie par AFP 30.09.2025 22:41 

    La Bourse de New York a terminé dans le vert mardi, les investisseurs conservant leur optimisme malgré la perspective d'une paralysie budgétaire aux Etats-Unis ("shutdown") qui pourrait repousser la publication d'un indicateur clé sur le marché de l'emploi. Après ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank