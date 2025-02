ESKER : Succès de l'offre publique d'achat amicale initiée par Bridgepoint, en association avec General Atlantic et les dirigeants actionnaires, visant les actions d'Esker et mise en œuvre de la procédure de retrait obligatoire des actions Esker

- Boréal Bidco détiendra 92,93% du capital et au moins 92,68% des droits de vote d’Esker à l’issue de l’Offre réouverte.

- Règlement-livraison de l’Offre réouverte le 14 février 2025.

- Mise en œuvre, comme annoncé, de la procédure de retrait obligatoire visant les actions d’Esker.

- Le prix par action versé dans le cadre de ce retrait obligatoire sera égal au prix de l’Offre, soit 262 € par action.



Succès de l’Offre réouverte

947.693 actions de la société Esker ont été apportées à l’offre publique d’achat déposée par Boréal Bidco SAS (« Boréal Bidco » ou l’« Initiateur ») visant les actions Esker (l’« Offre »), représentant 15,57% du capital et au moins 15,46% des droits de vote de la société, dans le cadre de sa réouverture du 17 au 30 janvier 2025.



Au total, compte tenu des actions apportées à l’Offre et des actions Esker assimilées à des actions détenues par l’Initiateur conformément à la réglementation applicable, la détention (effective et assimilée) de Boréal Bidco est de 92,93% du capital et au moins 92,68% des droits de vote d’Esker à l’issue de la réouverture de l’Offre, traduisant le succès de l’opération avec un niveau de détention post-Offre supérieur aux seuils de 90% du capital et des droits de vote d’Esker.



L’avis de résultat publié par l’AMF le 4 février 2025 est disponible sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org).



Le règlement-livraison de l’Offre interviendra le 14 février 2025.