ESKER : Résultats semestriels au 30 juin 2024 - Retour à un niveau de rentabilité d’exploitation en ligne avec les performances historiques

Croissance dynamique du chiffre d’affaires portée par les solutions Cloud



Le chiffre d’affaires d’Esker au 1er semestre 2024 affiche une croissance de +13% à taux de change constants et en données publiées.



Le revenu SaaS (Software as a Service) enregistre une progression de +12%, représentant 82% de l’activité du semestre. Le chiffre d’affaires des abonnements affiche une croissance de +30%, pour représenter 51% de l’activité SaaS. Cette dynamique, soutenue par les excellentes prises de commandes des trimestres précédents, compense la légère diminution des revenus transactionnels toujours impactés par un contexte macroéconomique difficile. Cette évolution est en ligne avec la stratégie commerciale du Groupe, qui privilégie la résilience et la prévisibilité des revenus grâce à une stratégie commerciale favorisant les abonnements, source de revenus récurrents.



Les services d’implémentation, principalement les activités de consulting, enregistrent une hausse de +25%, et contribuent à hauteur de 17% du revenu global. Les produits historiques décroissent de -57% sur la période, ne représentant plus que 1% du chiffre d’affaires.