ESKER : Résultats semestriels 2023 - Croissance dynamique et rentabilité

Croissance dynamique du chiffre d’affaires portée par les solutions Cloud



Le chiffre d’affaires d’Esker au premier semestre 2023 progresse de 16% à taux de change constants et de 15% en données publiées. Le revenu SaaS (Software as a Service) affiche une croissance de 20% et représente sur le semestre 83% de l’activité. Les services d’implémentation (consulting) sont en hausse de 11%, comptant pour 15% du revenu global. Les produits historiques décroissent sur le semestre de 39% pour ne représenter plus que 2% du chiffre d’affaires.



La croissance du chiffre d’affaires SaaS provient à la fois des succès commerciaux enregistrés sur 2022 et 2023 (12% du revenu semestriel SaaS), et de la bonne tenue de l’activité des clients existants sur la plateforme. Pour le premier semestre 2023, le revenu SaaS d’Esker est constitué de 48% d’abonnements payés par les clients (+28% par rapport au premier semestre 2022) et de 52% de revenus variables en fonction de l’activité des utilisateurs (+11%).



D’un point de vue géographique, l’Europe et les États-Unis évoluent à un rythme identique (+16%). L’Asie Pacifique, légèrement affectée par quelques retards de signatures en Asie, progresse néanmoins de 8%, portée par les performances en Australie et Nouvelle Zélande.