ESKER : Résultats semestriels 2022 Croissance dynamique et hausse de la rentabilité

Croissance dynamique du chiffre d’affaires portée par les solutions Cloud



Le chiffre d’affaires d’Esker au premier semestre 2022 progresse de 13% à taux de change constants. Le revenu SaaS (Software as a Service) progresse de 17% pour représenter 80% de l’activité sur le semestre. Les services d’implémentation (consulting) sont en croissance de 9%, accélérant sur le deuxième trimestre après un début d’année marqué par des absences liées à la pandémie de Covid-19 dans nos équipes et celles des clients. Les produits historiques, qui ne représentent plus que 4% du chiffre d’affaires, décroissent de 26%.

La croissance du chiffre d’affaires SaaS provient à la fois des succès commerciaux enregistrés sur 2021 et 2022 (15% du revenu semestriel SaaS), et de la bonne tenue de l’activité des clients existants sur la plateforme. Pour le premier semestre 2022, le revenu SaaS d’Esker est constitué de 45% d’abonnements (+33% par rapport au premier semestre 2021) et de 55% de revenus variables en fonction de l’activité des utilisateurs de la plateforme (+9%).

D’un point de vue géographique, toutes les zones d’activités affichent des progressions à deux chiffres. Les États-Unis restent la région la plus dynamique avec +15% de croissance (taux constants), suivis de la zone Asie Pacifique (+13%) et de l’Europe (+12%).