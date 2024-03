ESKER : Résultats annuels 2023 - Croissance solide, dynamique commerciale record et forte progression du flux de trésorerie disponible

Résilience et croissance dynamique malgré un environnement difficile



Le chiffre d’affaires d’Esker pour l’exercice 2023 progresse de 12% (14% à taux de change constants) pour atteindre 178,6 M€. Cette performance est le résultat du dynamisme et de la résilience du chiffre d’affaires SaaS (147 M€) en croissance de 17% (15% à taux courants) qui représente plus de 82% des ventes du Groupe. Grâce à ses excellentes performances commerciales depuis de nombreuses années ainsi qu’à la forte résilience de son modèle économique, Esker parvient à maintenir une croissance organique dynamique dans un environnement macroéconomique et géopolitique dégradé.



Le revenu des activités de services d’implémentation (mise en production des solutions Esker) progresse de 12% (10% à taux courants) pour représenter 16% de l’activité du Groupe. Les activités de services profitent de la dynamique commerciale des solutions SaaS et accompagnent la montée en puissance du réseau de partenaires en cours de développement.



Les activités historiques accélèrent leur déclin naturel pour ne représenter que 2% du chiffre d’affaires de l’année (-41% à taux de change courants).