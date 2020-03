ESKER : Résultats annuels 2019

Résultats records et poursuite des investissements

Confiance pour l'exercice 2020



Croissance dynamique du chiffre d'affaires Cloud

Le chiffre d'affaires d'Esker pour l'exercice 2019 progresse de 20% (18% à taux de change et périmètre constants) pour atteindre 104,2 M€. Cette performance résulte essentiellement du succès toujours croissant des solutions de dématérialisation Cloud qui représentent en 2019 près de 94 M€ (90% de l'activité), en croissance de 21% par rapport à 2018.

Les activités de dématérialisation traditionnelles (en mode licence) sont en repli de 18% à 6,6 M€ (6% du chiffre d'affaires) et les produits historiques ne pèsent plus que 4% de l'activité.



...