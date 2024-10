Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Esker: projet d'OPA dépose auprès de l'AMF information fournie par Cercle Finance • 28/10/2024 à 12:02









(CercleFinance.com) - Morgan Stanley Europe et Société Générale, agissant pour le compte de la SAS Boréal Bidco, ont déposé auprès de l'AMF un projet d'offre publique d'achat (OPA) visant les actions Esker, projet d'offre publique qui a été annoncé le 19 septembre dernier.



L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir au prix unitaire de 262 euros, un maximum de 5.615.743 actions. L'offre sera caduque si, à la clôture, il ne détient pas, seul ou de concert, une fraction du capital ou des droits de vote supérieure à 50%.



Il a l'intention de demander, après la publication du résultat de l'OPA ou, le cas échéant, la clôture de l'offre réouverte, et si les conditions requises sont remplies, la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire visant les actions Esker non présentées à l'offre.





Valeurs associées ESKER 262,40 EUR Euronext Paris +0,15%