Esker: près de 948.000 actions apportées à l'OPA information fournie par Cercle Finance • 05/02/2025 à 15:23









(CercleFinance.com) - Euronext Paris a fait connaître à l'AMF qu'au 30 janvier, date ultime fixée pour le dépôt des ordres présentés à la réouverture de l'OPA initiée par la SAS Boréal Bidco visant les actions Esker, elle a reçu en dépôt 947.693 actions.



L'initiateur détient par conséquent, de concert avec Boréal Topco, Jean-Michel Bérard, Emmanuel Olivier et Jean-Jacques Bérard, 5.657.562 actions Esker, soit 92,93% du capital et au moins 92,68% des droits de vote de cette société.



Le règlement-livraison de l'offre rouverte interviendra selon le calendrier communiqué par Euronext Paris. La suspension de la cotation des actions Esker est maintenue dans l'attente de la mise en oeuvre du retrait obligatoire.





Valeurs associées ESKER 277,40 EUR Euronext Paris 0,00%