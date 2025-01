AOF - EN SAVOIR PLUS

Cette année, la société anticipe une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 13% et 15%. "Ce niveau d'activité associé à une maîtrise des investissements permettra à la profitabilité (marge d'exploitation) de s'établir entre 13% et 15%" a ajoute Esker.

(AOF) - En 2024, Esker a réalisé la meilleure année de son histoire avec un chiffre d’affaires de 205,3 millions d’euros, en croissance de 15% à taux de change constant et en données publiées. Le chiffre d’affaires SaaS, qui représente 82% de l’activité totale, a affiché une progression de 14% pour représenter un chiffre d’affaires de 167,9 millions d’euros sur l’ensemble de l’année.

Esker plus optimiste sur sa marge d'exploitation

