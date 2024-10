Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Esker: partenariat avec e-Attestations information fournie par Cercle Finance • 11/10/2024 à 10:23









(CercleFinance.com) - Esker annonce un partenariat avec e-Attestations, spécialiste de l'évaluation des tiers, pour intégrer son API à sa solution Esker Supplier Management, et proposer ainsi à ses clients une analyse complète des risques fournisseurs via une connexion entre les deux plateformes.



'Les utilisateurs d'Esker bénéficient désormais d'une suite Source-to-Pay intégrée, centralisant l'ensemble des documents de conformité au sein d'une interface unique', explique l'éditeur de solutions Source-to-Pay et Order-to-Cash.



Cette approche doit offrir aux clients d'Esker une visibilité sur l'ensemble de leur chaîne d'approvisionnement, tout en simplifiant la gestion documentaire. Elle garantit ainsi une conformité optimale avec les politiques internes et les réglementations externes.





