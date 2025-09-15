 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Esker : nomination d’Achille Baulny en tant que chief strategy and transformation Officer
information fournie par AOF 15/09/2025 à 09:51

(AOF) - Esker annonce la nomination d’Achille Baulny en tant que chief strategy and transformation Officer (CSTO). Sous la direction de Jean-Michel Bérard, président et fondateur de l'entreprise, il sera responsable de la définition et de l’exécution du plan de création de valeur, levier d’action qui identifie des moteurs concrets de création de valeur pour l’entreprise et son écosystème, afin de renforcer sa compétitivité tout en soutenant ses objectifs de développement. La plateforme de référence pilotée par l'IA pour la digitalisation des directions Finance, Achats et Service Client

Il pilotera les initiatives stratégiques et de transformation, en étroite collaboration avec les équipes opérationnelles et les directions métiers, afin d'assurer l'alignement des projets avec les priorités du groupe et de soutenir la croissance et l'innovation à l'échelle internationale.

Depuis 2021, il occupait le poste de chief of staff & business transformation director chez Infovista, où il a joué un rôle clé dans la conduite de programmes de transformation à grande échelle et dans l'accompagnement de la croissance de l'entreprise.

