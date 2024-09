Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Esker: hausse d'un quart du résultat net semestriel information fournie par Cercle Finance • 20/09/2024 à 09:10









(CercleFinance.com) - Esker publie un résultat net en hausse de 25% à 9,3 millions d'euros pour le premier semestre 2024, ainsi qu'une marge d'exploitation en amélioration de 1,7 point à 12,8% pour un chiffre d'affaires de 99,2 millions, en croissance de 13%.



'Les nombreux contrats signés au cours de ce premier semestre (+51%) vont continuer à nourrir la croissance du chiffre d'affaires des trimestres à venir', pointe le groupe de solutions d'automatisation des cycles de gestion source-to-pay et order-to-cash.



Esker confirme donc son objectif de croissance du chiffre d'affaires de +12% à +14% (hors acquisitions et effets de change) pour l'ensemble de 2024. À ce niveau, son objectif de marge d'exploitation se situe entre 12% et 13%.





