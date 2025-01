Esker : évolution du conseil de surveillance

(AOF) - Esker annonce des évolutions dans la composition des membres de son conseil de surveillance afin de refléter la nouvelle structure actionnariale du groupe. Ces changements font suite au règlement-livraison de l’offre publique d’achat amicale initiée par Bridgepoint, en association avec General Atlantic et les dirigeants actionnaires, visant les actions d’Esker. Ils portent sur les démissions d’Ameeta Soni (cooptation de David Nicault), de Jean-Pierre Lac (cooptation de Vincent-Gaël Baudet), de Steve Vandenberg (cooptation de Maciej Chrystowski).

Les nouveaux membres cooptés, Vincent-Gaël Baudet, Maciej Chrystowski et David Nicault, apportent une expérience diversifiée et une expertise précieuse qui contribueront à accompagner l'entreprise dans ses projets futurs et à renforcer sa stratégie de développement", précise un communiqué.

