Esker et Bridgepoint annoncent un projet d’offre publique d’achat en numéraire de Bridgepoint, en association avec General Atlantic et les dirigeants actionnaires, sur les actions Esker

- Intention de Bridgepoint de lancer en association avec General Atlantic et les dirigeants actionnaires, une offre publique d’achat sur les titres Esker à un prix de 262 € par action, représentant une prime de 30,1% par rapport au cours non affecté de l’action au 8 août 2024, date précédant les rumeurs de marché sur une éventuelle opération et une prime de 37,2%, 43,6% et 62,4% respectivement, sur les cours moyens de l’action pondérés en fonction du volume sur 3, 6 et 12 mois avant cette date



- Projet qui permettrait à Esker, acteur incontournable des solutions d’automatisation des cycles de gestion Source-to-Pay et Order-to-Cash, d’accélérer sa stratégie de développement en disposant de toute la flexibilité nécessaire et du soutien de Bridgepoint et de General Atlantic



- Accueil favorable et unanime du Conseil de Surveillance de Esker sur le principe de l’Offre



- Mise en place par le Conseil de Surveillance d’un comité ad hoc indépendant et nomination de Finexsi en tant qu’expert indépendant afin d’émettre un rapport sur les conditions financières de l’Offre



- Signature par Esker et Boréal Bidco (une société contrôlée par Bridgepoint) d’un accord (Tender Offer Agreement) relatif aux termes et conditions de l’Offre