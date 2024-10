Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Esker: croissance de 16% du CA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 16/10/2024 à 09:23









(CercleFinance.com) - Esker affiche un chiffre d'affaires du troisième trimestre 2024 en croissance de 16% à 51 millions d'euros (+17% à taux de change constants) portant le cumul sur les neuf premiers mois de l'année à 150,2 millions, en progression de 14%.



L'éditeur de logiciels précise que ses activités SaaS ont tiré sa croissance sur le trimestre écoulé (+16% à taux de change constants), pour représenter 82% du total, le CA des abonnements, en croissance de 26%, représentant 59% des activités SaaS.



Compte tenu de sa performance depuis le début de l'année, Esker confirme son objectif de croissance du CA de +12 à +14% (hors acquisitions et effets de change) pour 2024. À ce niveau d'activité, il prévoit une marge d'exploitation entre 12 et 13% du CA.





