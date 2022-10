ESKER : Calendrier provisoire des publications 2022/2023

Communiqués (Diffusion après Bourse)



Chiffre d’affaires T4 2022 - 17 janvier 2023

Résultats annuels 2022 - 23 mars 2023

Réunion d’information : 24 mars 2023 à 10h00 – Paris

Chiffre d’affaires T1 2023 - 18 avril 2023

Chiffre d’affaires T2 2023 - 18 juillet 2023

Résultats semestriels 2023 - 13 septembre 2023

Web conférence : 13 septembre 2023

Chiffre d’affaires T3 2023 - 17 octobre 2023



À propos d’Esker

Leader mondial des solutions d’automatisation des cycles de gestion Procure-to-Pay et Order-to-Cash, Esker valorise les départements financiers et services clients des entreprises et renforce la coopération interentreprises. La plateforme cloud Esker permet d’animer un écosystème vertueux avec ses clients et fournisseurs.

Intégrant des technologies d’Intelligence Artificielle (IA), les solutions d’Esker permettent de gagner en productivité, d’améliorer la visibilité sur son activité, tout en renforçant la collaboration avec ses clients, ses fournisseurs et ses collaborateurs.

ETI française dont le siège social se situe à Lyon, Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud. Cotée sur Euronext Growth à Paris (Code ISIN FR0000035818), l’entreprise a réalisé 133,6 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021 dont plus des 2/3 à l’international.