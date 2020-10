ESKER : Activité commerciale du troisième trimestre 2020 - Reprise de la croissance

Reprise progressive de la croissance des activités SaaS



Au troisième trimestre de l'exercice 2020, Esker a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 27,1 M€ en croissance de 10% à taux de change constants et de 7% en publié par rapport au même trimestre de l'exercice précédent. Pour les neuf premiers mois de l'année 2020, la croissance des ventes du Groupe s'établit à 8% (à taux de change constants comme en publié) pour représenter 81,4 M€.



Comme attendu, les activités SaaS se sont progressivement redressées au cours de l'été pour afficher une croissance de 21% sur le mois de septembre et de 14% sur l'ensemble du trimestre. La part variable des activités SaaS (45% du CA) qui avait été freinée par les mesures de confinement au cours du deuxième trimestre a retrouvé 95% de son niveau habituel à la fin du mois de septembre. La part fixe des activités SaaS, quant à elle, a continué de progresser au rythme habituel.



La bonne performance des activités SaaS a été pénalisée par les activités traditionnelles qui ont tendance à se contracter plus fortement pendant les périodes d'incertitude comme celle que nous traversons.



