ESKER : Activité commerciale du deuxième trimestre 2021 - Un nouveau trimestre record : +32%

Au deuxième trimestre de l'exercice 2021, Esker réalise un chiffre d'affaires consolidé de 33,4 M€ en croissance de 32% à taux de change constant (28% en publié) par rapport au même trimestre de l'exercice précédent. Pour l'ensemble du premier semestre, les ventes du Groupe s'établissent à 64,4 M€ en croissance de 22% à taux de change constant (19% en publié).



Esker réalise à nouveau le meilleur trimestre et le meilleur semestre de son histoire.

La croissance reste portée par le développement des solutions Cloud qui progressent de 37% sur ce trimestre, pour représenter 93% de l'activité du Groupe. En plus de leur dynamisme habituel, les activités SaaS bénéficient d'un effet de base favorable sur ce trimestre. Au cours du deuxième trimestre 2020, la part variable des activités SaaS avait été significativement impactée par le fort ralentissement économique causé par les décisions de confinement prises dans plusieurs pays afin de lutter contre la pandémie de COVID-19.

Ce fort dynamisme est également réparti sur l'ensemble des zones géographiques qui affichent toutes une forte croissance, bénéficiant des succès commerciaux enregistrés sur les six derniers mois. Les services d'implémentation progressent de 13% en raison du flux de commandes ininterrompu depuis la fin de l'année 2020.