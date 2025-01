ESKER : Activité commerciale du 4ème trimestre 2024 - Croissance dynamique confirmée (+16% à taux de change constant)

Une croissance dynamique confirmée



Esker réalise la meilleure année de son histoire avec un chiffre d’affaires de plus de 200 M€ pour l’ensemble de l’exercice 2024. Les ventes annuelles du Groupe s’établissent ainsi à 205,3 M€, en croissance de +15% à taux de change constant et en données publiées.



Au cours du 4ème trimestre de l’exercice 2024, Esker a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 55,1 M€, en hausse de +16% à taux de change constant et de +17% en données publiées par rapport au même trimestre de l’exercice précédent.



Le chiffre d’affaires SaaS, qui représente 82% de l’activité totale, affiche une croissance annuelle de +14% pour représenter un chiffre d’affaires de 167,9 M€ sur l’ensemble de l’année.