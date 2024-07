ESKER : Activité commerciale du 2ème trimestre 2024 - Fort dynamisme des abonnements et prises de commandes record

Croissance du chiffre d’affaires tirée par la forte dynamique des revenus d’abonnements



Le chiffre d’affaires consolidé du 2ème trimestre de l’année 2024 s’établit à 51,5 M€, en croissance de +14% à taux de change constants et en données publiées, par rapport au même trimestre de l’exercice précédent. Pour l’ensemble du 1er semestre 2024, les ventes du Groupe s’élèvent à 99,2 M€ en croissance de +13% à taux de change constants et en données publiées. Esker réalise, une nouvelle fois, le meilleur trimestre et le meilleur semestre de son histoire en termes de niveau d’activité. Cette performance se situe dans le haut de la fourchette de croissance cible visée par la société en début d’exercice (12%-14%).



Sur ce 2ème trimestre, le chiffre d’affaires SaaS tire la croissance du Groupe (+13% à taux de change constants et en données publiées) pour représenter 82% de l’activité. Le chiffre d’affaires des abonnements progresse de +32% pour représenter 53% de l’activité SaaS. Cette tendance matérialise les très bonnes prises de commandes réalisées sur les trimestres précédents.