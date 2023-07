ESKER : Activité commerciale du 2ème trimestre 2023 : chiffre d’affaires record

2ème trimestre record – 1er semestre record



Le chiffre d’affaires consolidé du 2ème trimestre de l’année 2023 s’établit à 45,1 M€, en croissance de +15% à taux de change constants et de +13% en données publiées, par rapport au même trimestre de l’exercice précédent.



Pour l’ensemble du 1er semestre 2023, les ventes du Groupe s’établissent à 87,9 M€ en croissance de +16% à taux de change constants et de +15% en données publiées.

Esker réalise, une nouvelle fois, le meilleur trimestre et le meilleur semestre de son histoire.



Sur ce 2ème trimestre, le chiffre d’affaires SaaS (+20% à taux de change constants et +18% en données publiées) tire la croissance du Groupe pour représenter 82% de l’activité. Cette excellente performance est le fruit des nombreux contrats clients signés au cours des précédents trimestres qui entrent progressivement en production. Par ailleurs, les volumes de transactions ont montré une belle résilience depuis le début de l’année.



Les services d’implémentation progressent un peu plus modestement (+12% à taux de change constants et +11% en données publiées) pour représenter 16% du chiffre d’affaires total du Groupe.

Enfin, les produits historiques (2% du chiffre d’affaires total) poursuivent leur recul comme c’est habituellement le cas dans les périodes d’incertitude.