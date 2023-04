ESKER : Activité commerciale du 1er trimestre 2023 - Chiffre d’affaires record

Chiffre d’affaires record



Le chiffre d’affaires consolidé du premier trimestre de l’année 2023 s’établit à 42,8 M€, en croissance de +17% en données publiées et de +15% à taux de change et périmètre constants, par rapport au même trimestre de l’exercice précédent. Esker réalise à nouveau le meilleur trimestre de son histoire.



Le chiffre d’affaires SaaS (+21% en publié et +18% à taux de change et périmètre constants) tire la croissance du Groupe pour représenter 83% de toute l’activité. Cette excellente performance est le fruit des nombreux contrats clients signés au cours de l’année 2022 qui entrent progressivement en production. Par ailleurs, les volumes de transactions qui s’étaient érodés à la fin de l’année 2022, ont montré une belle résilience sur ce premier trimestre.



Les services d’implémentation progressent plus modestement (+8% en publié et +7% à taux de change et périmètre constants) pour représenter 15% du chiffre d’affaires total du Groupe. Cette tendance illustre la volonté d’Esker de développer le recours à ses partenaires pour réaliser l’implémentation de ses solutions.



Enfin, les produits historiques (3% du chiffre d’affaires) déclinent conformément à leur pente habituelle.