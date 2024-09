Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Esker: accord sur un projet d'OPA information fournie par Cercle Finance • 20/09/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Esker annonce avoir conclu un accord sur les termes et conditions d'une offre publique d'achat en numéraire, à un prix de 262 euros par action Esker, par Bridgepoint associé à General Atlantic et les dirigeants actionnaires de la société.



L'OPA, qui serait déposée par le biais de Boréal Bidco, société dédiée et contrôlée par Bridgepoint, valoriserait 100% du capital d'Esker à environ 1,62 milliard d'euros, et reflèterait une prime de 30,1% par rapport au cours non affecté de l'action au 8 août.



Le projet permettrait au groupe de solutions d'automatisation des cycles de gestion source-to-pay et order-to-cash, 'd'accélérer sa stratégie de développement en disposant de toute la flexibilité nécessaire et du soutien de Bridgepoint et de General Atlantic'.



L'offre a reçu sur le principe un accueil favorable et unanime du conseil de surveillance, qui a mis en place un comité ad hoc indépendant et a nommé Finexsi en tant qu'expert indépendant afin d'émettre un rapport sur ses conditions financières.





Valeurs associées ESKER 264,00 EUR Euronext Paris +12,34%