ESI Group flambe de plus de 11% : cession envisagée

(AOF) - L'action ESI bondit de plus de 11% à 100 euros, portant ses gains depuis 5 jours à plus de 21% et sa capitalisation à plus de 600 millions d'euros. Le spécialiste du prototypage virtuel bénéficie d'une information Bloomberg selon laquelle il examinerait la possibilité d'une vente alors que Dassault Systèmes et des sociétés de private equity s'y intéresseraient. Le groupe technologique français évaluerait ses options avec ses conseillers. Comme firmes de private equity s'intéressant à ESI Group, le média cite notamment Francisco Partners et TA Associates.