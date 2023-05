ESI Group examine une vente potentielle

(AOF) - ESI examinerait la possibilité d'une vente alors que Dassault Systèmes et des sociétés de private equity s'y intéresseraient, affirme Bloomberg. L'expert du prototypage virtuel évaluerait ses options avec ses conseillers. Comme firmes de private equity s'intéressant à ESI Group, le média cite notamment Francisco Partners et TA Associates.

