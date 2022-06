ESG : IDI dévoile son approche (IDI)

Le greenwashing devenant l’une des priorités des régulateurs depuis l’adoption de la version révisée de MIF2 en Europe et les enquêtes de la SEC sur les fonds ESG aux Etats-Unis, nous estimons qu’il est de plus en plus indispensable pour les fonds d’investissement et les gestionnaires d’actifs de formaliser une politique ESG. Grâce au respect de pratiques ESG bien établies, à la capacité d’engagement auprès des sociétés du portefeuille et à la mise en place d’indicateurs quantifiables, IDI est bien positionné au sein d’un environnement marqué par une réglementation liée à l’ESG de plus en plus contraignante, l’ESG devenant prépondérant pour de nombreux investisseurs.

Au cours des seuls derniers mois, la SEC a ouvert des enquêtes sur les engagements ESG d’un certain nombre de groupes aussi importants que DWS, Goldman Sachs AM et BNY Mellon IM. Ces enquêtes traduisent l’importance croissante de l’ESG et la nécessité de disposer d’indicateurs précis permettant de suivre les progrès sur ce front. Dans un contexte où même l’AMF a fait du greenwashing sa priorité, la politique ESG d’IDI et son intention de développer des métriques précises mesurant ses progrès sur ce front en ligne avec les PRI est plus qu’appréciable.

Face aux enjeux ESG, IDI a créé un comité ESG à l’échelle du Conseil de Surveillance et a constitué un groupe de travail interne ESG. IDI a également défini une feuille de route interne comprenant des objectifs concrets et permettant d’évaluer sa performance ESG. En tant que société holding sans activités économiques ou manufacturières en propre, IDI se doit d’encourager la création de valeur sur le long terme et d’améliorer les pratiques ESG des sociétés dans son périmètre via un actionnariat actif.

L’approche d’IDI en termes de développement durable s’applique à l’ensemble des étapes du processus d’investissement : pré-investissement, période de détention et sortie. Ainsi, en amont de l’investissement, IDI tient compte des critères ESG pour faire ses choix. IDI aide les entreprises à adopter des pratiques plus responsables, et ce dès l’entrée dans le périmètre de la holding. Pour ce faire, IDI identifie les enjeux ESG et définit avec les entreprises les points d’amélioration à partir desquels les progrès réalisés sur ce front seront mesurés. Lors de la phase de sortie, IDI ajoutera une section ESG à la documentation et à la valorisation et précisera sa contribution à la performance ESG de la participation.

Dans le cadre de son approche ESG, IDI est devenu signataire des Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) des Nations Unies. Dans ce contexte, le groupe s’efforce encore d’améliorer ses pratiques ESG et de renforcer sa collaboration et ses échanges avec les investissements dans son périmètre afin de se conformer à des feuilles de route ESG plus spécifiques. IDI suit dès à présent une approche méthodique des enjeux ESG, avec des objectifs et un horizon temporel définis. IDI a également mis en place des instruments de suivi des progrès de ses participations sur le front de l’ESG. Dans le contexte actuel, la capacité du groupe à s’impliquer directement via un actionnariat actif est très appréciable.