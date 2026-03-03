Escalade au Moyen-Orient : la défense européenne en première ligne en Bourse
Le bombardement conjoint des États-Unis et d'Israël sur Téhéran est venu acter l'échec des négociations autour de l'enrichissement de l'uranium iranien. Alors que l'ayatollah Khamenei aura payé son entêtement de sa vie, l'Iran a mis à exécution ses menaces de déstabilisation régionale. La République islamique a riposté en ciblant les monarchies pétrolières du Golfe.
"Aux pays amis qui ont été ciblés délibérément par les missiles et les drones des gardiens de la révolution, et entraînés dans une guerre qu'ils n'avaient pas choisie - Arabie saoudite, Qatar, Irak, Bahreïn, Koweït, Oman et Jordanie -, la France exprime son soutien entier et sa pleine solidarité ", a indiqué Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères.
" [La France] se tient prête, conformément aux accords qui la lient à ses partenaires et aux principes de légitime défense collective prévus par le droit international, à participer à leur défense", a-t-il déclaré.
L'Hexagone est en effet engagé auprès de ses alliés du Golfe à travers plusieurs accords régionaux :
- La France et les Émirats arabes unis sont liés par un accord de défense signé en 1995 et renforcé en 2012. A la demande des autorités émiriennes et conformément à cet accord, les forces françaises stationnées aux Émirats participent, à hauteur de 900 militaires, à la défense du territoire et à la protection de la souveraineté émirienne.
- La France et l'Irak sont liés par un accord relatif à la coopération dans le domaine de la défense, signé le 16 novembre 2009. Cette coopération s'est souvent concrétisée dans le cadre de l'opération CHAMMAL contre Daesh, où la France a soutenu l'Irak via un appui aérien, ainsi que par des actions de formation et d'équipement.
- La France entretient un accord militaire et de défense avec la Jordanie, signé le 2 décembre 1995, axé sur la coopération opérationnelle et la formation. - - La France est également liée par des accords de défense avec l'Arabie saoudite, Bahreïn et le Koweït.
- Il n'y a pas d'accord de défense bilatéral entre la France et Israël. La France est un acteur diplomatique actif pour la sécurité régionale et dialogue régulièrement avec Israël sur des enjeux de sécurité et de lutte contre le terrorisme.
La France dispose de forces prépositionnées à des emplacements stratégiques. Elle dispose ainsi de 1 500 militaires à Djibouti et de 750 militaires aux Émirats arabes unis. Quelque 1 100 militaires sont aussi engagés dans le cadre de l'opération dite "Chammal" en Irak.
"L'escalade des tensions avec le sud de l'Iran renforce le cycle de croissance structurelle, créant des retombées positives immédiates pour la défense aérienne, les munitions et la préparation opérationnelle", a commenté Saïma Hussain, spécialiste du secteur Aerospace & Defense chez AlphaValue.
L'analyste anticipe une accélération des acquisitions de systèmes de défense aérienne et antimissile, une urgence accrue concernant le réapprovisionnement en munitions et l'expansion des capacités industrielles, ainsi qu'une augmentation structurelle des dépenses de préparation opérationnelle et de soutien au sein de l'OTAN et des pays alliés.
Pour AlphaValue, les principaux bénéficiaires sont :
Rheinmetall : principal gagnant à court terme grâce à son exposition aux munitions et à la défense aérienne terrestre. Thales : positionnement solide dans les radars et les systèmes de défense aérienne intégrés. Leonardo : effet de levier positif grâce à son expertise en électronique de défense et en détection. BAE Systems : positionnement unique grâce à sa forte présence aux États-Unis (plus de 45% des ventes), avec une exposition aux véhicules de combat, à la guerre électronique, aux munitions et aux systèmes de mission américains.
Bénéficiaire secondaire :
Dassault Aviation : les perspectives de la demande d'avions de combat s'améliorent structurellement, mais les délais d'acquisition s'allongent."Globalement, cette escalade confirme la pérennité du cycle de croissance du secteur de la défense", conclut l'analyste.
