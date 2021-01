ERYTECH tiendra une présentation lors de la 10ème édition du LifeSci Partners Healthcare Corporate Access

Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : erytech@newcap.eu



ERYTECH Pharma (Euronext Paris et Nasdaq : ERYP), société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes en encapsulant des médicaments dans les globules rouges, annonce aujourd'hui que Gil Beyen, Directeur Général, tiendra une présentation lors de la 10ème édition du LifeSci Partners Healthcare Corporate Access le mercredi 6 janvier 2021 à 09h00 EST / 14h00 GMT / 15h00 CET. Le format sera une présentation virtuelle avec la possibilité de poser des questions à la fin.



L'événement se déroulera de manière virtuelle, tous les participants, côtés sociétés et investisseurs, se joignant à distance. Les investisseurs intéressés peuvent se préinscrire à la présentation du 6 janvier à 15h00 (Heure de Paris) en utilisant le lien d'inscription suivant : http://lifesci.events/LifeSci2021



Une retransmission webcast de l'événement sera accessible via le site web d'ERYTECH à l'adresse suivante : http://www.erytech.com/investors/webcast/